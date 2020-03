La Martinique est placée en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte

Météo-France a placé la Martinique en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte. Dans son bulletin de 12 heures du mardi 10 mars 2020, il est précisé que cette longue houle de Nord-Nord-Ouest devrait se maintenir toute l'après-midi et s'atténuer en fin de journée.

Jean-Claude Samyde •

Un front ondulant au nord des Petites Antilles génère une longue houle de nord sur l'arc. La Martinique est concernée par les effets de ce phénomène. Météo-France a placé, à 12 heures ce mardi 10 mars 2020, l'ile en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte.



La mer est agitée en athlantique avec des creux moyens compris entre 1m40 et 1m40. En Caraïbe, les creux approchent 1m50.



Cette longue houle de Nord-Nord-Ouest engendre des déferlements et de gros rouleaux sur les rivages exposés. Les techniciens de Météo-France signalent que cette situation devrait se maintenir toute l'après-midi et s'atténuer en fin de journée.