Martinique et Sainte-Lucie s'entraident pour lutter contre la criminalité

La gendarmerie de Martinique et la police de Sainte-Lucie se rapprochent pour un même objectif. Des policiers Saintluciens sont en préparation militaire sur notre territoire et inversement pour juguler la criminalité.

Xavier Chevalier •

Depuis quelques temps, la Martinique est gangrenée par la violence. Les saisies de stupéfiants sont régulières et importantes.

Pour lutter contre ces phénomènes, l'île de Sainte-Lucie et la Martinique unissent davantage leurs efforts, explique le colonel Thomas Deprecq commandant en second de la gendarmerie de Martinique.

Colonel Thomas Deprecq à propos de la coopération entre forces de l'ordre de Martinique et de Sainte-Lucie. • ©Xavier Chevalier

Des échanges entre les représentants de l'ordre sont en cours. Deux policiers Saintluciens sont en Martinique jusqu'au 14 avril 2023 pour assimiler les techniques des militaires français.

Pendant ces deux semaines de cours intensifs, ils accompagnent les volontaires (30) qui souhaitent intégrer la réserve de la gendarmerie de Martinique, 17 filles et 13 garçons.

Le programme est copieux : tests physiques, cours de tirs, menotter un suspect sans se mettre en danger, maitriser un individu armé ou non... Les policiers de Sainte-Lucie expriment leur satisfaction.

Deux policiers de Sainte-Lucie se forment auprès de la gendarmerie de Martinique. • ©Xavier Chevalier

Tous espèrent que cette coopération en plus des moyens déjà engagés, suffisent à mettre fin à la violence et aux nombreux trafics constatés à Sainte-Lucie et en Martinique.