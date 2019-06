La Martinique repasse en vigilance jaune pour fortes pluies et orages

La Martinique n'est plus en vigilance orange. Météo-France descend le niveau d'alerte et place l'île en vigilance jaune ce samedi 1er juin 2019 à 8 heures.



La situation s'améliore au niveau du temps. la vigilance orange a été levée. Le temps reste perturbé avec un ciel nuageux accompagné d'averses toute la matinée.



Les plus fortes pluies devraient rester en proche Atlantique avec un risque orageux. Néanmoins, des débordements sur Martinique ne sont pas exclus, et plus particulièrement sur la côte Atlantique. Des cumuls de précipitations de l'ordre de 50 à 80 mm peuvent être alors atteints, très localement 100 mm au cours de la journée. Une amélioration plus nette est attendue demain.