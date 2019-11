Médaille d’or pour la Martinique aux 12e floralies internationales de Nantes

La Martinique vient d’obtenir une médaille d’or aux 12e floralies internationales de Nantes. Selon le Parc Naturel de Martinique, entre le 8 et le 19 Mai 2019, l’exposition a reçu beaucoup de visites au Grand Palais de la ville nantaise, dans le cadre ce concours floral mondial.

Guy Etienne •

Espace d'exposition des floralies de Nantes • ©Cap Twitter Comité Floralies Internationales ...

Prix spécial du public aussi pour le PNM

Statut du bourg des Trois-Ilets • ©Ville des Trois-Ilets ...

4e floralies internationales de Martinique aux Trois-Ilets

Ce jeudi 7 Novembre 2019, c’est à la salle de l’Odyssée de Nantes que la Martinique a officiellement reçu la médaille d’or (catégorie présentations individuelles étrangères et Outre-mer) au palmarès des Floralies Internationale organisée par cette ville de la région Haute-Bretagne au nord ouest de la France). Événement de classe mondiale et ambassadeur des ressources culturelles et touristiques, les Floralies Internationales de Nantes sont organisées tous les 5 ans, depuis 1956.Elles prônent la diversité et la richesse naturelle par le biais du végétal, comme outil de séduction. C’est notamment grâce à cet atout que le Comité a rassemblé les 50 jurés formant le Jury Officiel des Floralies, représentant 10 nationalités différentes.Du 8 au 19 mai 2019, les visiteurs étaient invités à découvrir, sur les bords de l’Erdre, des scènes ornementales élaborées par des professionnels et des amateurs passionnés venant de toute la France et des quatre coins du monde. Durant les douze jours de la manifestation, les allées du Parc de la Beaujoire ont été transformées en un jardin éphémère, afin de permettre aux visiteurs de découvrir une représentation florale de haut niveau.Le stand Martinique merveille du monde réalisé de toutes pièces par les agents du Parc Naturel de Martinique a connu une fréquentation importante et constante des visiteurs présents d’après les responsables du PNM, qui s’est également vu décerné le Prix Spécial du Public. Ces deux distinctions ont été remises au président du PNM (Louis Boutrin), un mois jour pour jour avant les 4e Floralies Internationales de Martinique, avec pour thème :"Martinique, Terre de Biodiversités".Du 7 au 15 Décembre 2019 au Parc des Floralies aux Trois-Ilets, des architectes paysagers, jardiniers et professionnels de l’horticulture de plusieurs pays, rivaliseront de savoir-faire, d’ingéniosité, d’imagination à l’occasion de de cette 4e édition. Plusieurs membres du Comité des Floralies Internationales de Nantes et des professionnels de l’horticulture florale ont déjà confirmé leur présence en Martinique.