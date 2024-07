Médias : radio APAL de Martinique, c’est bientôt fini

C’est sur le réseau social Facebook que le comité de direction de Radio "Asé Pléré An nou Lité" (APAL) a annoncé la fermeture du média associatif prévue le 1er août 2024. Cette station d’opinion nationaliste créée il y a plus de 40 ans et basée aux Terres Sainville à Fort-de-France, serait en proie à un manque d’effectifs et de moyens financiers.

C’est le 6 décembre 1981 que radio APAL émettait pour la première fois depuis la ville du Robert, au domicile d’un de ses membres fondateurs, Robert Saé.

Dès ses premières émissions, la station s’est clairement positionnée comme un relais de la cause indépendantiste martiniquaise, au même titre que son aînée RLDM (Radio Lévé Doubout Matinik) implantée à Rivière-Pilote.

APAL a changé d’adresse par 2 fois (au Francois puis à Ducos), avant d’installer définitivement son studio au 10 rue Voltaire du quartier Terres Sainville à Fort de France.

Durant toutes ces années, l’association de type loi 1901, a fonctionné grâce à des subventions et aux dons de certains de ses bénévoles. Son objectif premier était la promotion de la langue créole et de la culture martiniquaise, en sus de la politique.

Des relations développées avec la Caraïbe

Radio APAL a marqué les esprits par le contenu de ses émissions, orienté vers la formation et l’éducation, l’originalité de son programme musical fondé sur la diffusion de la musique des peuples. Radio APAL a apporté bien des éléments pour la connaissance, par ses nombreuses émissions sur notre passé historique, par les relations développées et entretenues avec les pays de la Caraïbe, par l’enregistrement d’entretiens avec un très grand nombre de personnalités de notre pays, dans divers domaines. Ces émissions constituent désormais un patrimoine de témoignages de grande valeur, et qui seront archivés comme tels. Le comité de direction d’APAL

Mais 43 ans après son avènement sur le réseau des radios locales privées de Martinique, APAL a décidé d’arrêter ses émetteurs le 1er août 2024, "face à un certain nombre de difficultés objectives", et "après un profond processus de réflexion et de concertation".

La nouvelle a été annoncée par le comité de direction sur la page Facebook du média, ce mercredi 10 juillet.

Le local de Radio APAL à Fort-de-France (juillet 2024). • ©Facebook Radio-Apal Matinik / DR

Une radio sans moyens

D’après nos informations, la radio serait notamment confrontée à un manque d’effectifs, de moyens financiers et aussi à des dissensions internes au niveau de la gouvernance depuis 2010.

Nous pensons aujourd’hui, que dans la suite de la trace ouverte et du chemin parcouru, les nouvelles générations sauront trouver, à leur manière, l’inspiration, les forces et les formes pour poursuivre la tâche et donner tout son sens à cette œuvre. Terme du post du comité de direction sur Facebook

Les fréquences 94.9 et 107.8 Mhz devraient donc se libérer prochainement sur la bande FM de Martinique.