"Mémoires d’une âme" de Myriam Belfroy Jumontier... un parcours entre foi, rites, coutumes et croyances de Martinique.

Dans ce premier roman, Myriam Belfroy Jumontier raconte son enfance imprégnée par les rites, coutumes et croyances et biberonnée à la religion catholique dans sa Martinique natale. Cette enseignante de lettres modernes & espagnole, "issue de la petite bourgeoisie locale d’antan", se souvient : "à l’époque, il m’était interdit de m’exprimer en créole, sous peine d’une punition ou d’une remontrance bruyamment exprimée" (P40-41).

Myriam Belfroy Jumontier se rappelle que l’écriture s’est imposée à elle très tôt. Dès l’âge de 9 ans, elle rédigeait des poèmes affirme-t-elle.

Plus tard, les mots de la vie se sont bousculés en moi. Les doux souvenirs de mon enfance me consumaient et j’ai voulu mettre des mots sur ce vécu. J’y ai pris plaisir, à tel point qu’à chaque paragraphe écrit, j’accouchais de souvenirs supplémentaires qui prenaient vie sous ma plume et me procuraient une véritable catharsis. L’autrice

"Les mots et les maux" exprimés dans ce récit autodiégétique relatent une enfance "heureuse" précise la rédactrice, une foi sans faille, "et un portrait succinct de ma Martinique". La pédagogue dévote, délivre sa parole comme suit :

"Nous allons à notre perte et souffrons d’aveuglement"

J’assiste aujourd’hui avec peine, à une quasi-rébellion de mes frères et sœurs en Christ dans la pratique de la foi. Dieu n’est pas important. La primauté est donnée aux plaisirs de la vie dans tous ses aspects (…). Le combat est là, la souffrance est là. Sans discours théologique et sans jugement, il est aisé de comprendre que nous allons à notre perte et souffrons d’aveuglement (…). Sans discours théologique et sans jugement, il est aisé de comprendre que nous allons à notre perte et souffrons d’aveuglement. Myriam Belfroy Jumontier

La fervente catholique argumente que "l’âme a besoin de la parole sainte et de l’aliment incorruptible, le Corps du Christ" (Page 100).

"La société moderne est décadente"

Née d’un père enseignant dans une famille d’intellectuels, Myriam Belfroy Jumontier a commencé sa carrière de professeure à l’âge de vingt ans dans les collèges et lycées de l’île "et je me suis rendu compte du fossé"(…), en parfaite dichotomie avec l’éducation que j’avais reçue".

Avec l’évolution de certaines idéologies, mœurs, technologies et lois en faveur des jeunes, la société moderne est décadente. Je le dis car j’assiste trop fréquemment à la rébellion des parents envers l’institution scolaire. J’assiste trop fréquemment à l’agression des collègues enseignants par des parents mécontents de l’attribution d’une note ou d’une sanction. J’assiste trop fréquemment à des adolescentes souffrant de l’absence d’un parent voire des deux au sortir de l’école. MBJ

"Je rêve encore d’une restauration des valeurs"

J’assiste encore trop fréquemment à l’absentéisme effréné et non motivé de nos élèves. Pour ne citer que cela. Beaucoup de parents ont démissionné dans leur mission éducative au grand dam de l’équilibre socio-affectif de nos jeunes. Je rêve encore d’une restauration des valeurs et des devoirs au sein de la famille pour l’avènement d’une société nouvelle, épanouie et équilibrée. Professeure Belfroy Jumontier

"Mémoire d'une âme" aux éditions Majordome, le récit du parcours de la dévote Myriam Belfroy Jumontier, aujourd'hui professeur de lettres modernes & espagnole (janvier 2024). • ©Collection privée / DR

L’écrivaine évoque également sa grand-mère, Madame Passavan, qu’elle accompagnait parfois sur les marchés de Fort-de France. Myriam se souvient : "l’odeur dérangeante des poissons éviscérés me malmenait"...

Nous passions à travers sang et boyaux jonchant le sol et les tabliers immondes des marchandes affairées à peser les poissons choisis et réclamés. Quand les pêcheurs arrivaient à bord de leurs canots remplis de poissons qui remuaient encore avec frénésie, les marchandes les annonçaient en criant : "Kouliwou, kouliwou manmay [les gens]" ! M. Belfroy Jumontier (P20-21)

Parallèlement à sa profession, Myriam Belfroy Jumontier prête quotidiennement son concours au sein de différents mouvements et services catholiques (Rosaire, Catéchèse, Jeunesse Mariale, Confrérie du scapulaire du Mont-Carmel). Elle visite aussi des malades.

L’ouvrage "Mémoires d’une âme" est paru aux éditions Majordome. L’auteure participera à une séance de dédicaces, samedi 27 janvier 2024, de 11h à 13h à la Librairie Cultura Californie au Lamentin.