Météo en Martinique : une onde tropicale suivie d’un phénomène cyclonique sont attendus ce weekend

Le temps devrait se dégrader progressivement en Martinique. Dans l’après-midi du samedi 29 juin 2024, à l’approche d’une onde tropicale les averses deviennent "plus fréquentes et parfois soutenues" et jusqu’en début de soirée selon Météo France. Dimanche 30, la situation se dégrade en cours de nuit, avec l’arrivée du système cyclonique "Béryl". Les autorités sont en "veille renforcée".

D’après les prévisions de Météo France en début de matinée de ce samedi 29 juin 2024, des nuages de plus en plus menaçants et les averses encore sporadiques du début de journée, deviennent "plus fréquentes et parfois soutenues". L’après-midi, les passages d'ondées localement orageuses se poursuivent, rendant les éclaircies timides, et il faut attendre le début de soirée pour que les précipitations s'espacent et voir les cieux se dégager, augurant de belles conditions pour l'aube prochaine. Météo France Dimanche, 2e dégradation plus significative à cause de "Béryl" Dimanche 30 juin, "belle journée en perspective", avant la seconde dégradation attendue "en cours de nuit", en raison d’un système cyclonique nommé Béryl. [A 5h29 heure locale], ce système est à environ 1400 km à l'Est-­Sud­-Est de La Barbade. Une poursuite de son intensification est prévue au cours des deux prochains jours : Béryl devrait atteindre le stade d'ouragan avant de transiter sur les Petites Antilles. Météo France Météo France prévoit : Un passage au plus près du centre au cours de la journée du lundi 1er juillet, voire début de nuit (du 1er au 2 juillet). Un passage du centre sur les Petites Antilles, entre Tobago (pour l'île la plus au sud) et le Sud de la Martinique (pour l'île la plus au nord). Un passage du système au stage d’ouragan de catégorie 1 à 2.

Un déplacement rapide du système. Météo France précise toutefois que "ces prévisions sont associées à une incertitude significative". Elles vont encore évoluer et s'affiner avec la réactualisation des données. "Veille renforcée" des autorités Vendredi 28 juin, en fin de journée, la préfecture en accord avec les prévisionnistes, considérait dans un communiqué qu’à ce stade, "les conditions d'un passage en vigilance "jaune" cyclone ne sont pas réunies". Mais il faut rester informé, afin de suivre l’évolution du phénomène. Il est d'ores et déjà fort probable que l'état de la mer soit fortement agité dès la soirée de dimanche, et singulièrement pendant la journée de lundi, avec des vagues moyennes de l'ordre de 5 mètres dans le canal de Sainte Lucie. Le préfet a demandé au centre opérationnel départemental de se placer en veille renforcée. Préfecture de Martinique

