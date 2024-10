Météo : la Martinique est placée en VIGILANCE JAUNE pour "fortes pluies et orages"

Météo France observe à cette heure "une panne d'alizés dans une masse d'air relativement humide générant des développements nuageux importants". L’île est donc placée en VIGILANCE JAUNE pour "fortes pluies et orages".

À partir de la mi-journée, à la faveur d'alizés très faibles, des développements nuageux bourgeonnent sur les reliefs et la façade Caraïbe. Ces nuages deviennent de plus en plus menaçants et des averses parfois soutenues se développent. Les cumuls peuvent être importants de par le caractère statique des averses. On peut atteindre les 50 mm en 3 heures.