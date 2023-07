Météo : retour au vert en Martinique… la dernière onde tropicale s’est éloignée

Quelques averses ont traversé la Martinique avec des cumuls inférieurs à 10 mm au cours de la nuit du 25 au 26 juillet 2023 informe Météo-France.

Aujourd'hui [mercredi 26 juillet 2023] et la nuit prochaine, quelques averses de bonne facture se déclenchent encore en tout début de matinée. Par la suite, le temps alterne entre nuages et éclaircies. Des averses se produisent encore mais de courte durée et sans apporter de quantité d'eau significative.