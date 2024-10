Mobilisation contre la vie chère : défilé des militants du RPPRAC à travers les zones commerciales entre Fort-de-France et le Lamentin

Entre 800 et 1000 militants du RPPRAC ont fait le choix de défiler ce vendredi 25 octobre 2024, en passant par les zones industrielles implantées entre le Lamentin et Fort-de-France. Cette marche lancée en milieu de matinée depuis le parking du stade de Dillon, a contraint les magasins à baisser leurs rideaux à l'approche du cortège.

Traverser les zones industrielles situées entre le Lamentin et Fort-de-France au son des tambours et en brandissant des pancartes revendicatives contre la cherté de la vie, telle a été le choix opéré ce vendredi 25 octobre, par le RPPRAC (Rassemblement pour la Protection des Peuples et des Ressources Afro Caribéens).

Nouveau défilé du RPPRAC entre Fort-de-France et le Lamentin, à travers les zones commerciales (25 octobre 2024). • ©Carl Behary-Laul-Sirder

Vêtus de rouge, les militants ont sorti les parapluies pour s’abriter du soleil, déterminés à se faire entendre par les magasins des zones traversées. Pour éviter des tensions, plusieurs commerçants ont décidé de fermer au passage du cortège, au sein duquel le président de l’Association, Rodrigue Petitot était présent.

Rodrigue Petitot du RPPRAC échange avec les forces de l'ordre qui font barrage au cortège, à proximité des grandes enseignes de la zone d'Acajou au Lamentin (25 octobre 2024). • ©Carl Behary-Laul-Sirder

Des prises de parole et des chants ont ponctué le parcours jusqu’à la destination finale, un point de chute qui n'a pas été dévoilé au départ.

Les marcheurs arrivés au rond point de l'incinérateur de Dillon, bifurquent vers la Zac de Rivère-Roche (25 octobre 2024). • ©Marc-François Calmo

Mais la progression de la manifestation a été interrompue au niveau de la zone des Mangles à Acajou, lors d'un face-à-face entre les forces de l'ordre et le leader du RPPRAC. Ce dernier souhaitait poursuivre son chemin "pacifiquement" avec ses militants a-t-il précisé.

Plusieurs syndicats et groupes religieux ont aussi répondu à l'appel.

(RE)VOIR ⇓ le direct du défilé avec Carl Behary-Laul-Sirder ⇓

(Re)voir la marche du RPPRAC entre Fort-de-France et le Lamentin (25 octobre 2024) • ©Carl Behary-Laul-Sirder

Des forces de l'ordre en faction aux Mangles à Acajou (25 octobre 2024). • ©Alain Livori

À l'issue de la marche à Acajou, Rodrigue Petitot a donné rendez-vous aux troupes dès ce samedi (26 octobre) à Génipa à Ducos.