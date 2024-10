Mobilisation contre la vie chère en Martinique : giratoire de Mahault débloqué, personnes blessées... on fait le point sur les affrontements

Jets de pierres d'un côté, gaz lacrymogène de l'autre... des échauffourées ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre de la CRS8 après plusieurs heures de blocage du giratoire de Mahault au Lamentin. Les faits se sont déroulés vers 10h30, "après les sommations et avertissements d'usage" indique la préfecture.

Des vidéos d'affrontements ainsi que du président de l'association ensanglanté ont fait le tour des réseaux sociaux.

Dans un communiqué, le RPPRAC parle d'un "acte inacceptable".

Le RPPRAC dénonce avec la plus grande fermeté la répression policière exercée aujourd'hui dans la commune du Lamentin contre des Martiniquais pacifiques qui, depuis 38 jours, se mobilisent contre la vie chère en Outre-Mer. Nous ne tolérerons jamais l’usage de tirs de type LBD visant le visage et le cou des manifestants dans nos rues. Nous confirmons que notre président, Rodrigue Petitot, dit le R, a été pourchassé et blessé à la main et à la jambe. Par ailleurs, une riveraine, qui ne participait pas au rassemblement, a fait un malaise sur la voie publique, suite à des tirs de lacrymogènes répétés dans le bourg, comme le rapportent les réseaux sociaux. À notre connaissance, deux militants ont également été tabassés et placés en garde à vue.