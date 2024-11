Mobilisation contre la vie chère : les responsables du RPPRAC partent à Paris et appellent à poursuivre le mouvement en Martinique

En conférence de presse, le RPPRAC a annoncé le lancement de 2e phase de son combat contre la vie chère en Martinique. Ce vendredi 1er novembre, qui marquait le 62ème jour de mobilisation, les trois membres fondateurs de l'association ont annoncé leur départ pour Paris.

Ce qui ne les a jamais dérangé à 8000 km, qu'ils arrivent à étouffer, qu'ils ne voient pas d'assez près, on va l'amener au plus près. Porter la parole de la souffrance qu'on a ici devant chez eux. On va là-bas, aux côtés de nos frères de la diaspora pour appuyer nos demandes, nos requêtes, la voix du peuple en souffrance en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane à la Réunion avec les mêmes qui sont en train d'exercer leur pouvoir monétaire pour écraser le peuple.