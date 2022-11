Mode et beauté, vedettes d’un salon ce week-end en Martinique

Jusqu’à ce dimanche soir (20 novembre 2022), le palais des congrès de Madiana à Schoelcher accueille "le salon de la mode et de la beauté". Défilés, ateliers, conférences, relooking, coaching et un showroom éphémère rythment cet espace glamour de 10h à 20h. Une partie de la surface est réservée à la formation professionnelle.

Guy Etienne •

La 15e édition du "salon de la mode et de la beauté" a débuté ce samedi 19 novembre 2022, au palais des congrès de Madiana à Schoelcher.

L’espace est dédié à des ateliers, des conférences, des jeux concours, mais aussi à du relooking et du coaching. Un showroom éphémère accueille près de 30 exposants et dès les premières heures d’ouverture, l’engouement était au rendez-vous.

Engouement pour le 15e "salon, de la mode, de la beauté... et de la formation professionnelle" à Madiana (19 et 20 novembre 2022). • ©Guy ÉTIENNE

L’objectif de ce salon, c’est avant tout de permettre au public de découvrir les nouvelles tendances et de nouveaux créateurs (…). Cet espace beauté est réservé à tout le monde, et pas seulement aux femmes. Naomy Alexis, responsable évènementiel d’Open Soft System

Parmi les stands les plus prisés, il y a l’onglerie. Arielle et ses 3 collaboratrices esthéticiennes installées derrière une même table, n’ont pas le temps de lever les yeux.

Il y a un grand boom sur la pose d’ongles. Les femmes martiniquaises s’occupent de plus en plus de leurs mains, surtout celles qui accueillent du public et où leurs doigts sont visibles. Arielle Noreskal, esthéticienne

Poses d'ongles au 15e "salon de la mode et de la beauté", les 19 et 20 novembre 2022 à Madiana. • ©Guy ÉTIENNE

Découverte des créations "Spag"

Autre tendance, les chaussures et vêtements customisés, le rayon de Patrice Guitteaud. Ce jeune artisan créateur profite de la 15e édition du salon, pour lancer sa collection de tee-shirt bigarrés.

Notre label "Spag" regroupe en fait plusieurs créateurs. Nous réalisons par exemple des chaussures design avec beaucoup de couleurs et on profite de ce salon pour présenter notre nouvelle collection de tee-shirt. Après la période Covid, nous avons voulu mettre de la joie dans les cœurs et dans les yeux, d’où cette variété de couleurs sur nos accessoires et vêtements, avec des messages positifs. Patrice Guitteaud

Accessoires et vêtements customisés par les créateurs de "Spag" au 15e "salon de la mode et de la beauté" (19 et 20 novembre 2022). • ©Guy ÉTIENNE

Plusieurs défilés sont également programmés dans une salle aménagée pour l’occasion. Des parades en tenues traditionnelles, de plage et de soirée pour les fêtes de fin d’année se succèdent.

Espace réservé aux défilés du 15e "salon de la mode et de la beauté" les 19 et 20 novembre 2022 au palais des congrès de Madiana. • ©Guy ÉTIENNE

Une partie réservée à la formation pro

Parallèlement au glamour, le public peut se renseigner sur la formation professionnelle à laquelle sont dédiés quelques emplacements.

Espace réservé au salon de la formation professionnelle (20e édition), à Madiana (19 et 20 novembre 2022). • ©Guy ÉTIENNE

Le "salon de la mode, de la beauté… et de la formation professionnelle" reste ouvert jusqu'à 20h ce dimanche.