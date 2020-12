Morne-Rouge : une conductrice perd le contrôle de son véhicule, s'encastre dans une maison et tue deux personnes

Un grave accident de la route s’est déroulé hier (vendredi 4 décembre 2020) vers 19h30 quartier Fonds Marie Reine au Morne-Rouge. Une conductrice a perdu le contrôle de son véhicule, s’est encastrée dans une maison, et a tué deux personnes qui étaient sur leur véranda.

Manuel LARADE - Jean-Claude SAMYDE •

Cet accident de la route a fait 2 morts et 2 blessés vendredi 4 décembre vers 19 heures 30.Au quartier Fonds Marie Reine au Morne Rouge, un véhicule avec à son bord 2 personnes a quitté la route et fait irruption dans une maison.Face à la violence du choc, une femme et un homme ont succombé à leurs blessures. Ces deux personnes sont décédées sur place. Les victimes étaient sur leur véranda au moment de l'accident.Les gendarmes ont dû interrompre leur contrôle routier dans le bourg du Morne-Rouge afin de porter secours aux victimes. Les deux passagers de la voiture ont été blessés.Les pompiers ont demandé une évacuation par hélicoptère, mais entre temps, les 2 personnes, une femme et un homme, ont succombé à leurs blessures.Ce n’est pas la première fois qu’une voiture pénètre dans une maison dans ce quartier Péléen.Les gendarmes ont ouvert une enquête.