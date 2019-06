Le Pandit de la Réunion est en visite en Martinique. À la tête d'une délégation, il est venu enseigner et apprendre le Tamoul à la communauté indienne. Durant une semaine (du 13 au 19 mai 2019) entre le Morne-Rouge et Basse-Pointe, les Réunionnais feront l'exégèse des dieux et des divinités.