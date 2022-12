Noël 2022 en Martinique entre tradition et modernité

Dans quelques heures c'est le réveillon de Noël. Avons-nous une société transformée en "un vidé immense et permanent" en Martinique, au carnaval comme au chanté Nwèl ? La rédaction numérique de Martinique la 1ère a interrogé différentes personnalités qui donnent leur point de vue sur le Nwèl 2022 et la tendance générale à la fête qui se dégage.

Martinique la 1ère •

Le 24 décembre, jour du réveillon de Noël, les familles martiniquaises se réunissent et chantent les cantiques, dégustent le plat traditionnel composé de ragoût de porc, d’ignames et de pois d’Angole, boivent du rhum, schrubb ou autres liqueurs d’anis et coco, laissées au repos pendant plusieurs jours.



C'est le moment parfait pour un tour d’horizon en Martinique sur les jours qui précèdent le réveillon : ambiance sur les marchés de Noël, dans les Chanté Nwèl…



L’archevêque David Macaire, le sociologue Moïse Udinot, les leaders des groupes Troubadours, Bakoua Nwèl, Ravine Plate, Rassin Nwèl et d’autres personnalités... donnent leur point de vue sur le Nwèl 2022 et la tendance générale à la fête qui se dégage.