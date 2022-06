"Nous réintégrerons les soignants suspendus…" selon Emmanuel Macron qui annonce sa prochaine venue aux Antilles

C’est dans un entretien accordé ce mardi 7 juin 2022 à la Presse Quotidienne Régionale, que le Président de la République réélu, a abordé plusieurs dossiers d’actualité.

Cela va de la nomination de Yaël Braun-Pivet, la nouvelle ministre des Outre-mer, à la guerre en Ukraine. Sur la question relative à plus d’autonomie des présidents de RUP (Régions Ultra-Périphériques), le chef de l’Etat a lâché "on adore ce sujet" [l’autonomie]. Mais la déclaration majeure extraite de cet entretien concerne les soignants suspendus.

Quand François-Xavier Guillerm, correspondant de France-Antilles lui demande s'il réintégrera les soignants non vaccinés suspendues comme l'ont souhaité Ary Chalus, président du Conseil Régional de Guadeloupe et Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, Emmanuel Macron tempère d'emblée son propos.

Il parle de "personnels qui ont fait le choix en conscience, contestable sur le plan déontologique, de ne pas protéger les autres". Mais il a ouvert une porte, en sous-entendant que la réintégration des soignants suspendus devrait se faire quand la situation épidémique liée à la Covid 19, ne sera plus un problème de santé majeur.

D’après la CDMT santé (Centrale Démocratique Martiniquaise des Travailleurs), plus de 300 agents de la santé sont concernés en Martinique.

On prend le Président au mot après cette déclaration et il faut que cela se fasse très rapidement, d’autant que plus de 300 agents sont inactifs, alors qu’il y a un manque considérable de personnel et la diminution de lits en cardiologie et en urologie par exemple est criante. Et puis les blocs opératoires sont sous perfusion et évidemment, ce manque d’effectifs est une perte de chance pour nos patients.