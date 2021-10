Nouveau défilé en intersyndicale contre la politique sanitaire et pour une augmentation du pouvoir d’achat en Martinique

Plusieurs syndicats défilent encore ce samedi 2 octobre 2021 à Fort-de-France, pour dénoncer des décisions gouvernementales liées à la crise sanitaire et réclamer plus de moyens pour les hôpitaux et un meilleur pouvoir d’achat.

Guy Etienne •

Bis repetita ce samedi 2 octobre 2021 avec plusieurs syndicats qui expriment leur opposition à "l’obligation vaccinale et au pass sanitaire". Ils revendiquent le "maintien de la gratuité des tests PCR et antigéniques, des moyens supplémentaires en personnels et en équipements pour les hôpitaux, les cliniques et le secteur médico-social", ou encore un meilleur pouvoir d’achat à la faveur d’une "augmentation générale des salaires". Les tracts en circulation sur les réseaux sociaux confirmés par les organisations syndicales, parlent d’une "grève interprofessionnelle". Travailleurs, chômeurs, jeunes, gran-moun, retraités, mobilisons-nous pour dénoncer les attaques scélérates du gouvernement et exiger de véritables mesures sociales en faveur de la population. (L’intersyndicale CDMT, CGTM, CSTM, FO, UGTM, USAM, Convergence IDE 972) Des prises de parole sont prévues en marge de ce défilé au départ de la maison ces syndicats à 8h30 à Fort-de-France. Mais aucune consigne d'application des gestes barrières n’a été donnée par les parties prenantes sur le papier.

