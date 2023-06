Nouvelle dégradation de l’air en Martinique, à cause de la brume de sable

Madininair prévoit une détérioration progressive de l’air sur l’ensemble du territoire. Mercredi 14 juin 2023, la qualité est "DEGRADÉE" et jeudi 15, l’indice atmo devrait être "MAUVAIS" selon les prévisions.

Guy Etienne •

Une brume de sable d'origine saharienne traverse la Martinique mercredi 14 juin 2023, ce qui génère une nouvelle pollution de l’air sur l'île.

Les concentrations en particules fines devraient augmenter. Madininair prévoit un indice ATMO DÉGRADÉ sur l'ensemble de la Martinique. Madininair

C'est "mauvais" jeudi

Jeudi 15, cette même brume de sable qui intéresse l’île depuis quelques jours, "devrait engendrer une augmentation des concentrations en particules fines transfrontalières dans l'air".

Le risque de dépasser le seuil sanitaire devrait être élevé. Madininair prévoit un indice ATMO MAUVAIS sur l'ensemble du territoire. Madininair

Recommandations à la population

Les autorités sanitaires recommandent d’abord la prudence aux personnes vulnérables et sensibles lors de ces pics de pollution.

En outre, il est conseillé de "limiter l’usage des véhicules automobiles individuels, de pratiquer si possible le covoiturage ou d’emprunter les réseaux de transport en commun".

Et pour les trajets courts, il vaut mieux "privilégier les modes de déplacements doux (marche à pied, vélo, etc.)", et de "différer si possible les déplacements internes aux agglomérations".