Une nouvelle école pour les déficients visuels et auditifs martiniquais

C'est l'unique structure martiniquaise au service de l’insertion scolaire et professionnelle des handicapés sensoriels. Pourtant il lui manquait un vrai bâtiment. C'est désormais de l'histoire ancienne. La nouvelle école de l'AMEDAV sera située à Plateau Roy, face à la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique). Elle pourra ainsi répondre à de nouveaux projets. Car l’AMEDAV a des ambitions de développement et la présidente France Lyne Fanon ne s’en cache pas.134 jeunes sont encadrés chaque année par l'AMEDAV. La structure, née en 1969, est une référence en matière d’accueil et d’éducation pour les jeunes déficients sensoriels. Preuve, s'il en était besoin, de l’importance de cet outil pour l’inclusion des jeunes en situation de handicap, la présence annuelle de nombreux bacheliers.Cette année encore plusieurs mentions ont été décernés aux jeunes de l’ AMEDAV. Les missions de l'AMEDAV sont donc autant éducatives que d’accueil.Le nouveau bâtiment de l’ AMEDAV devrait sortir de terre dans le premier semestre de 2020.