Nouvelle "Opération Pays Propre" : 1380 personnes se mobilisent pour nettoyer la Martinique

Ce week-end (du 15 au 17 novembre), 20 sites naturels sont nettoyés à travers toute la Martinique, dans le cadre de la 26ᵉ édition de l’"Opération Pays Propre". Lancée en 2010, cette initiative mobilise citoyens, entreprises et associations "pour protéger l’environnement et sensibiliser à l’impact des déchets".

Emma Guillaume (stagiaire) •

La 26ᵉ édition de l’"Opération Pays Propre" est lancée depuis ce vendredi (15 novembre), un rendez-vous pour la préservation des espaces naturels martiniquais. Pendant trois jours, bénévoles, entreprises, associations et collectivités s’unissent pour nettoyer 20 sites répartis sur l’ensemble de l’Île.

Camille Sitz, chargée de mission pour l’association Entreprises et Environnement, se réjouit de l’engouement suscité cette année encore.

On est très content, on réunit 1380 participants. La mobilisation est au rendez-vous, mais cela reste un travail à faire sur le long terme. Camille Sitz

206 tonnes de déchets en 14 ans

Lors de l’édition précédente, en mars dernier, près de 10 tonnes de déchets avaient été collectées. Depuis la mise en place de ce projet il y a 14 ans, ce sont au total 206 tonnes de détritus qui ont été retirées des sites naturels de la Martinique.

On ne se rend pas compte de la quantité de petits déchets qu’on trouve sur une plage : mégots, opercules, canettes, pailles... Lorsqu’on cumule tout cela sur 20 sites, on atteint des tonnes astronomiques. Camille Sitz

Décharge sauvage dans la nature en Martinique • ©CAP Facebook / Entreprises et Environnement

Un projet qui dépasse le simple nettoyage

Créée en octobre 2010 lors de la Fête des Entreprises, l’"Opération Pays Propre" a débuté comme une activité interne destinée à fédérer les salariés autour d’une action citoyenne. Aujourd’hui, elle s’adresse à tous, des entreprises aux particuliers en passant par les écoles et les associations.

"L’objectif est de sensibiliser les martiniquais à la quantité de déchets produits, à leurs conséquences néfastes sur l’environnement, mais aussi sur notre santé", rappelle l’Association écologique.

Au-delà du ramassage, ces journées permettent de prendre conscience de l’ampleur du problème et de réfléchir à des solutions durables pour réduire les déchets à la source.

On espère que cette opération contribuera à changer les mentalités. Petit à petit, on avance vers un avenir où ces initiatives ne seront plus nécessaires et où nos sites naturels seront parfaitement propres. Camille Sitz

Plus de 20 00O kg de déchets enlevés en deux jours (Vendredi 20 et samedi 21 mars 2015) • ©F.Defremont

Un espoir pour l’avenir

Alors que les équipes s’activent tout le week-end, l’objectif est clair : égaler, voire dépasser, les 10 tonnes collectées en mars. Mais au-delà des chiffres, l’"Opération Pays Propre" espère un changement durable des comportements.

"C’est aberrant qu’en 2024, on ramasse encore autant de déchets dans des lieux naturels. Nous espérons que ces actions auront un réel impact et qu’un jour, nous n’aurons plus besoin d’organiser ces collectes" conclut Camille Sitz.