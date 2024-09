Nuit de tension sur l'avenue Maurice Bishop au quartier Sainte-Thérèse à Fort-de-France

Dès le début de soirée, des barrages avaient été mis en place sur l'avenue Maurice Bishop entre le giratoire de Dillon et l'entrée de Canal Alaric à Fort-de-France. Des barricades composées de palettes, de VHU ou encore de déchets qui n'ont pas tardé à être enflammés.

Selon nos informations, confirmées par le président du RPPRAC, un jeune aurait été blessé et conduit aux urgences de l'hôpital.

Ça fait plusieurs nuits qu'il y a des affrontements entre les forces de l'ordre et les jeunes. On m'a réveillé m'expliquant qu'un jeune a été touché par balle par la police. Je me suis rendu au plus vite à l'hôpital. Quand je suis arrivé, ils étaient en train de l'amener au bloc opératoire. La balle n'est pas ressortie. À l'heure que je vous parle, je suis à Sainte-Thérèse avec une soixantaine de gendarmes devant nous, en train de tirer des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Je peux vous dire que les jeunes en face sont chauffés à blanc. La situation est en train de prendre une tournure que nos dirigeants refusent de comprendre ou de voir la réalité.