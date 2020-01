La nuit des idées 2020 : une nuit pour "être vivant"

La nuit des idées est une invitation à découvrir l’actualité des savoirs, écouter celles et ceux qui font avancer les idées dans tous les domaines. Des discussions, des débats sur le thème "Être vivant". Une nuit pour partager ses cultures, exprimer ses inquiétudes, débattre de sa vision du monde

Daniel Betis •

"La nuit des idées" se déroule ce jeudi 30 janvier 2020 à la Villa Chanteclerc à Fort-de-France, à partir de 18 heures. Ce rendez-vous annuel a pour but de "".L'association Promolecture a missionné l'écrivaine Suzanne Dracius pour faire découvrir l'actualité des savoirs avec des intervenants de tous horizons intellectuels, des chercheurs et des artistes.Pendant cette manifestation, l'auteur, poète, romancier, essayiste guyanais Joêl Roy présentera son roman "Cayenne-Moscou". Son intervention sera suivie d'un débat sur "une société anxiogène a-t-elle en ultime recours comme mode de rébellion, la violence ?À ce sujet, plusieurs intervenants vont apporter leurs idées : la sociologue et démographe Nadia Chonville, le conférencier sociologue-blogueur Malik Duranty, Phlippe Pierre-Charles Agrégé d'histoire et leader syndical, William Rolle anthropologue-sociologue professeur de lettres, Raphaêl Constant avocat pénaliste et ancien bâtonnier.Il est prévu de la lecture, du slam avec Kalagan, Patrick Mathelié-Guinlet, Fabrice Théodose et Christophe Rangoly (Papa slam).La nuit des idées : jeudi 30 janvier 2020 - Villa Chanteclerc à Fort-de-France, à partir de 18 heures.