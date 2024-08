"On frappe avant de casser la porte… avec l’autorisation du Parquet" [police nationale de Martinique]

Depuis le braquage perpétré par deux hommes à moto sur l’autoroute dans la soirée du jeudi 8 août 2024 ayant causé de gros dégâts collatéraux subits par plusieurs automobilistes, les forces de l’ordre recherchent encore activement l’un des malfaiteurs jugé "très dangereux".

L’enquête qui avance a conduit les agents dans une cité au quartier Château-Bœuf à Fort-de-France au lendemain des faits (le 9 août). Sur place, des logements ont été perquisitionnés aux aurores, "avec l’autorisation du Parquet" précise la direction de la police nationale.

Plusieurs portes d’entrée ont été endommagées par les fonctionnaires qui ont pu mettre la main sur l’un des deux individus recherchés. Mais des personnes singulièrement âgées ont été choquées par cette intrusion matinale selon des témoins, ce que reconnaît la police.

On a d’abord frappé comme l’indique la procédure et faute de réponse, on a cassé des portes, avec l’autorisation du Parquet, derrière lesquelles les auteurs des méfaits du 9 août, dangereux et armés, pouvaient se cacher. Et dans certains appartements il y avait en effet des personnes âgées qui ont pu être choquées par la méthode, encore une fois légale.