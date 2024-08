Des habitants de Châteaubœuf à Fort-de-France choqués après une série de perquisitions à leurs domiciles

Vendredi (9 août), aux environs de 6h, les forces de l’ordre ont perquisitionné plusieurs logements du bâtiment Mombin au quartier Châteaubœuf à Fort-de-France. Dans ces appartements, dont les portes ont été fracturées, habitent des personnes âgées de 65 à 100 ans.

Au lendemain de cette intervention d'envergure, elles s'interrogent.

Je vois toute une bande de policiers qui descend. Et tout d’un coup, j’entends un bruit, comme une explosion. On aurait dit qu’on était en pleine guerre. Ils ont défoncé ma porte. Ils sont montés chez moi avec tous leurs fusils, je ne sais pas trop, avec la lumière et le casque. Ils fouillent toute ma maison. Ils ont ouvert la porte d’une chambre que j’ai en bas.