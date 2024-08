Onze prétendantes briguent le titre de Mademoiselle Martinique prévue en novembre 2024

11 candidates vont s’affronter le dimanche 3 novembre 2024, pour le titre de "Mademoiselle Martinique" et succéder à Solène Dégras Marie-Louise, l'ambassadrice martiniquaise élue l'an dernier. Les prétendantes ont été présentées au public, jeudi 29 aôut 2024 au "Triple 8 " à Ducos. Elles participeront au spectacle final électif prévue au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire à Fort-de-France.

Le comité "Mademoiselle Martinique", crée en 2022 par le photographe professionnel Lucien Labonne a dès son entrée dans l’arène élective de "Mademoiselle France" réalisé un véritable coup de maître, en s’adjugeant la place de première Dauphine avec Keesia Matou (22 ans). Cette passionnée par les animaux de la forêt, originaire de la ville du Lamentin en Martinique, était étudiante en première année d'un Master gestion portant sur l'environnement..

La martiniquaise Keesa Matou 1ere demoiselle de "Mademoiselle France" • ©J. Labonne

Mademoiselle Martinique un concours d’élégance sans critères de poids et de taille

L’an dernier Solène Dégras Marie-Louise, Mademoiselle Martinique a représenté la région à Cagnes sur Mer (région Provence-Alpes-Côte-d’Azur), pour la finale nationale de "Mademoiselle France".

Solène Dégras Marie-Louise, la représentante de la Martinique à l'élection nationale de "Mademoiselle France" à Cagnes sur Mer, le 13 avril 2024. • ©Facebook Solène Degras Marie-Louise / DR

"Mademoiselle Martinique" est un concours de beauté destiné aux jeunes filles âgées de 17 à 23 ans, sans critères de poids, ni de taille, éprouvant le désir d’être ambassadrices de la féminité et de l’élégance.

Les 11 prétendantes de Mademoiselle Martinique • ©Collection Mademoiselle Martinique

Ce concours fait appel à d’autres qualités comme l’élocution, l’engouement, la créativité, l’opportunité de partager des idées fortes et de valoriser le territoire.

Les présélections se sont déroulées entre les mois de juin et d'août avant la présentation festive ce jeudi 29 août 2024 au triple 8 à Ducos.

11 prétendantes briguent la précieuse couronne de "Mademoiselle Martinique"

Elles sont originaires de plusieurs communes de l'île :

N°1 Maïlly Bitier 18 ans Lorrain - N°2 Briana Lagrand 17 ans Lamentin

N°3 Amadyala Laguerre 23 ans Trois-Îlets --N°4 Cléanne Loulimbé 22 ans Ducos

N°5 Audrey Duflaut 17 ans Robert --N°6 Emmy Linord 17 ans Robert

N°7 Solène Rugard Marouanne 17 ans Trinité -- N°8 Kassandre Linzau 22 ans Schœlcher

N°9 Marie-Noëlle Jannas 18 ans Sainte-Marie --N°10 Chryséïs Guillaume 18 ans Schœlcher

N°11 Loong-Nou Ho 23 ans Schœlcher

L’heureuse élue, pour la deuxième étape, représentera la Martinique à "Mademoiselle France" concours créé en 2008 par Laetitia Garmond. L’association nationale se distingue des comités concurrents par la suppression du traditionnel passage en maillot de bain, remplacé par un passage sur un thème.

"Mademoiselle France" offre par ailleurs l’opportunité à ces jeunes femmes de s’exprimer en partageant des idées, des souhaits et de s’engager aux côtés d’associations ou de personnalités dans des causes humanitaires, sociales et environnementales.