Optimiser les chances de réussite scolaire par le judo, le cyclisme ou le VTT

Une orientation tournée vers le sport

© Daniel Betis David Marie-Luce directeur de l'espace urbain de Fort-de-France.

Un directeur expérimenté

Des classes ouvertes comprenant plusieurs modules, judo, cyclisme et VTT sont proposées aux jeunes licenciés de Martinique. La déclinaison est très simple. Un perfectionnement hebdomadaire de 6 heures, un soutien en mathématiques et en sciences et un perfectionnement en anglais. Un voyage d’étude complète le programme.Ouvertes aux classes de 4e et de 3e en alternance, ces stages écoles permettent aux jeunes de s’épanouir à travers le sport tout en cheminant vers une orientation scolaire. Ce concept favorise le développement personnel, la socialisation, l’élaboration de projets et la découverte de secteurs professionnels. Cette formation citoyenne se fait à l'Institut martiniquais du sport (Lamentin).L'établissement met à la disposition des élèves, des structures adéquates et motrices. Le travail en alternance, école, maison et infrastructures, demande un investissement personnel régulier et une pratique sportive assidue. L'occasion de réconcilier l'élève avec le système scolaire, de faire appel à sa responsabilité et à son respect des valeurs morales.David Marie-Luce, le directeur de l’espace urbain de Fort-de-France, fort d'un master 2 (coopération internationale et de développement), et d'une expertise de 23 ans en milieu rural dans plusieurs départements (Aude, Guyane, Haute Garonne), apporte son savoir-faire à cette maison familiale. Sa contribution dans le cadre de la coopération internationale au Salvador et au Cambodge renforce son expérience.S'appuyant sur une équipe éducative aux services des jeunes, et sur des maîtres de stages efficaces, David Marie-Luce entend construire un projet scolaire sportif à moyen terme ou à long terme avec les 60 élèves de la prochaine promotion.