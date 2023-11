Orientation scolaire : le salon FORMEO, trois jours pour trouver sa voie professionnelle

La 4e édition du FORMEO, Salon de la Formation, des Métiers et de l’Orientation, se tient du 29 novembre au 1er décembre 2023 à l’Hippodrome Maurice Bruère- Dawson au Lamentin. 230 exposants et plus de 75 animations sont au programme autour d'une thématique "l’économie bleue". À chaque édition, ce salon permet aux lycéens de se faire une idée des filières professionnelles existantes et d'adapter leur cursus scolaire pour les atteindre.

L'espace est immense et envahit par des milliers de lycéens en quête d'une orientation pour parvenir aux métiers de leur rêve. Le salon Forméo attire chaque année un raz de marée d'élèves, la plupart indécis sur leur orientation scolaire post-bac.

Difficile quand on a entre 15 et 18 ans de savoir ce que l'on veut faire plus tard comme métier. Et depuis quelques années, au lycée, il faut choisir des options en fonction du secteur d'activité dans lequel on pourrait travailler. Par ailleurs, le choix des spécialités qui déterminent ses futurs vœux post-bac sont à enregistrer sur Parcoursup. Un vrai parcours du combattant quand on est adolescent.

À la recherche de bonnes idées

Coline est en seconde au lycée Schoelcher de Fort-de-France, elle fait partie des 12 000 élèves attendus durant les 3 jours que va durer le salon Formeo. Comme beaucoup de scolaires elle est encore indécise et à une vague idée de ce qu'elle fera plus tard.

Coline, élève de seconde, en quête d'information pour son orientation scolaire • ©Patrick Jean Guiteaud

Je me vois plutôt dans la diplomatie, dans le droit, ou dans le commerce , j'ai quelques idées mais je ne sais pas trop quoi faire Coline , élève de seconde interrogée par Dominique Legros

En France selon le Conseil national d'évaluation du système scolaire le Cnesco, 1 enfant sur 2 estime ne pas avoir été accompagné dans son établissement scolaire pour son orientation. C'est dire l'importance de ce salon Formeo.

L'accès à l'information est concentré en un seul lieu, 230 exposants "vendent" leur formation. Ils sont principalement de Martinique, mais aussi de l'hexagone de la Caraïbe et de l'Amérique du Nord. Les universités viennent capter l'attention des futurs étudiants en recherche d'informations et surtout indécis dans leur choix. Là encore les chiffres parlent d’eux-mêmes, c’est sur les réseaux sociaux que les élèves s’informent en premier lieu (39%).

Les principales attentes des élèves concernent un meilleur accompagnement permettant de "mieux apprendre à se connaître" ainsi que des rencontres régulières avec le monde professionnel. (Source Lab Impala) *

Inciter les filles à embrasser une carrière scientifique • ©Patrick Jean Guiteaud

Les filles plus indécises que les garçons

À l'image de Coline, seulement 41% des filles manifestent de la confiance dans leur capacité à réussir, contre 61% des garçons qui sont plutôt confiants dans cette capacité.

Pour valoriser l'emploi au féminin et particulièrement dans le domaine scientifique, le Carbet Des Sciences a aussi installé son stand au milieu du salon Formeo. L'objectif est de déstructurer le fait que les métiers scientifiques soient réservés aux hommes. Pour cela un atelier ludique sous forme de devinettes permet de connaître les femmes scientifiques qui se sont distinguées dans ce domaine.

Notre axe de discussion c'est les idées reçues: les filles ne sont pas bonnes en sciences, en technique … On leur présente des exposantes qui sont ingénieurs chimistes et le métier de médiation scientifique Christophe Simonin, Directeur du Carbet des sciences Interrogé par Dominique Legros

L'économie bleue, un secteur porteur

On compte plus de 12 000 emplois "bleus" représentant près de 12% de l’emploi en Martinique. Le tourisme littoral et maritime constitue près des trois quarts des emplois de l’économie bleue. Les activités purement économiques (transport maritime, tourisme, pêche…) représentent pour plus de 93% de l’emploi "bleu", selon un rapport établi par les services de l'État, il y a sept ans en Martinique.

C'est aussi, un autre enjeu de ce salon, faire connaître les métiers autour de cette économie qui est paradoxalement peu connue sur notre territoire entouré d'eau. Le développement de l'accastillage et de la plaisance au Marin, à Fort-de-France et aux Trois-Ilets, le boom de la croisière et les possibilités de développement en aquaculture, sont les quelques exemples des débouchés potentiels de cette économie sur notre territoire.

Le salon sera ouvert jusqu'à 16h le vendredi 1er décembre.