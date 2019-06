Les orthodoxes de Martinique fêtent ce dimanche la Pentecôte

La Pentecôte symbole de fondation de l’église

Jean-Denis Rano

L’Ukraine et la Martinique scellent une amitié

L’église orthodoxe fête la Pentecôte comme l'accomplissement final de la mission de Jésus-Christ et la fondation de l’église chrétienne. Elle commencera par une acathiste de prières qui sera suivie de l'évangile.En Martinique, plusieurs communautés (martiniquaise, russe, roumaine, ukrainienne, serbe) se retrouvent ce dimanche 16 juin 2019, à l’église de Fort-de-France, (Saint Archange Gabriel) afin de partager la liturgie sous l’autorité du Recteur Antilles, Jean Denis Rano.La Martinique fait partie du Patriarcat de Moscou. L’église va donc revêtir des apparats de couleur verte.A l’origine la Pentecôte était la fête événement de la moisson des blés en Israël. Elle a été associée au don de la Torah chez les juifs et à la venue de l'Esprit Saint sur les disciples de Dieu pour les chrétiens.Chez les orthodoxes, comme les catholiques, l’Esprit Saint représente la fondation de l’église au sens ecclésiologique et eucharistique.

Le récent voyage du Recteur Jean Denis Rano a été un moment fort marqué par l’amitié et le sceau religieux. Il a pu officier à Kiev et visiter les grottes d’Agapit. Saint Agapit, né à kiev avait le don de guérir les malades simplement avec des herbes bouillies et par la force de ses prières.

Le recteur Jean Denis Rano a eu la grâce de recevoir une icône.