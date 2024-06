"Partez en vacances en Martinique"... pour stimuler la basse saison

Le Comité Martiniquais du Tourisme reconduit cette année l'opération "partez en vacances en Martinique". Les 7 et 8 juin 2024, les professionnels de l'hébergement et des loisirs proposent à La Galléria, leurs offres promotionnelles pour la future période estivale. L'objectif du CMT consiste à "dynamiser la fréquentation de notre île pendant la basse saison".

Le Comité Martiniquais du Tourisme donne rendez-vous aux futurs estivants vendredi 7 et samedi 8 juin 2024 à la Galléria au Lamentin, pour profiter des promotions offertes durant les mois de juillet et août en particulier.

"Nous avons de nombreux atouts sur ces périodes"

Nous mettons en place un plan d'actions spécifiques pour la basse saison qu'on a appelé "attractivité continue", qui vise à générer un flux supplémentaire de visiteurs spécifiquement dans ces périodes, mais également à faire évoluer les perceptions. Parce qu'on a constaté que nos prospects sur les marchés sur lesquels nous communiquerons, mais également les agences de voyages avec lesquelles nous travaillons, ont aussi cette perception, que nous avons de nombreux atouts sur ces périodes de mai, juin, juillet, août, septembre à travers nos événements. Des professionnels font des offres adaptées à cette période, donc à nous Comité Martiniquais du Tourisme, de mettre en visibilité ces offres. Gaëtan Paderna, directeur marketing et communication du CMT (au micro de Pédro Monnerville)

Cette opération "partez en vacances en Martinique" est aussi l'occasion de maintenir l'activité des structures d'hébergement et des professionnels de loisirs de l'île, grâce à la clientèle locale et de proximité. Entre juin et novembre en effet, les touristes sont moins nombreux.

Depuis 2023, la campagne PEVEM s'est étendue aux marchés de proximité, avec la Guadeloupe en première destination. En 2024, nous avons franchi une nouvelle étape avec le lancement de PEVEM Guyane, qui s'est tenu les 8, 9 et 10 mars dernier. Cet événement a été une excellente opportunité pour établir un premier contact avec la clientèle guyanaise et mieux comprendre leur profil de consommateurs". Facebook du CMT (Comité Martiniquais du Tourisme)

Clin d'œil à la flamme olympique

Cette année, l'opération se met aux couleurs olympiques, à travers la décoration de ses stands installés dans la galerie marchande, "en préambule du passage de la flamme" en Martinique.

"Venez découvrir la Martinique active à travers nos stands décorés aux couleurs des JO, et apprenez-en davantage sur nos activités touristiques sportives et bien plus encore." Le CMT

