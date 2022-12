Parution d'un guide destiné à ceux qui souhaitent (re)venir s'installer en Martinique

A la Martinique, depuis plusieurs années, face au vieillissement de la population, les jeunes sont incités à revenir au pays pour participer au développement de l’ile, La publication "S’installer et Vivre en Martinique", aide la jeunesse martiniquaise à retrouver ses marques dans une île qu’elle a quittée depuis parfois plusieurs années.

Martinique 1ère •

La Martinique a besoin de l’énergie de sa jeunesse. Le dernier rapport de l’INSEE évoque un paysage professionnel dirigé, en majorité, par des personnes âgées de plus de cinquante ans.

Depuis 2021, le site Caraibexpat, fondé par Doris Nol-Nayak, produit un guide pour faciliter le retour des jeunes martiniquais qui exercent leurs métiers loin du pays, surtout dans le secteur privé.

Doris Nol, la fondatrice du site Caribexpat créé en 2013. • ©Vincent Macher - Caribexpat

Intitulée " S’installer et Vivre en Martinique", l’édition 2023 du guide est disponible en ligne et en forme de livre. Son objectif est d’aider les revenants à bien préparer le retour.

La personne qui est partie revient le plus souvent enrichie de connaissances. Le choc culturel a déjà surpris plus d’un enfant du pays au moment du retour.

Trouver un emploi

Le guide recense les offres d’emploi en Martinique. Selon la publication, les 10 métiers où il y a les plus de postes vacants ne sont des emplois les plus rémunérateurs. Ils ne nécessitent pas non plus les grandes études.

Parmi eux se trouvent des aides ménagères, des jardiniers, des maçons, des ouvriers, le personnel de la restauration et des secrétaires bureautiques.

Ces offres ne vont pas mobiliser les jeunes martiniquais, hautement diplômés qui travaillent un peu partout dans le monde, sauf s’ils comptent créer des entreprises.

Les aides disponibles aux créateurs d’entreprises sont également listées dans la publication.

Il y a des informations pour faciliter le déménagement et l’installation à la Martinique ainsi que la scolarité des enfants, les sports et loisirs possibles

Le site Caraibexpat.com est interactif à travers ses lives, son blog et sa communauté en ligne. Il est présent sur tous les réseaux sociaux.