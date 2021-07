Pass sanitaire et obligation vaccinale : une intersyndicale de la santé propose des solutions alternatives devant l’Assemblée de Martinique

Une intersyndicale de la santé est intervenue au début de la 3e plénière de la nouvelle Assemblée de Martinique ce lundi 26 juillet 2021. D’une même voix, la CDMT, la CGTM, FO, l’UGTM, l’USAM, et Convergence IDE 972 ont exposé leurs revendications en visioconférence, face aux élus de la CTM.

NON :

L’intersyndicale en a profité pour réclamer au gouvernement face aux conseillers territoriaux, "un renforcement des recrutements et des moyens matériels, pour une prise en charge correcte des patients".

La CDMT, la CGTM, FO, l’UGTM, l’USAM et Convergence IDE 972, ont aussi formulé des propositions lors de cette intervention. Parmi elles, "l’élaboration d’un plan territorial de continuité des soins", la mise en place d’"une campagne de sensibilisation pour promouvoir l’importance du système immunitaire, la transparence des données chiffrées relatives au COVID", ou encore la "priorité à la recherche de la reconnaissance des plantes médicinales locales dans la pharmacopée française".

Il s’agit tout simplement de dire non à ce "pass sanitaire" (…), non à cette obligation vaccinale qui entrave la liberté individuelle.

Il ne s’agit pas de diviser les vaccinés et les non vaccinés.

D’abord, nous voulons manifester notre soutien et notre solidarité aux travailleurs de la santé qui ont tant fait et se sont dévoués depuis le début et de tout temps, au service de la santé des martiniquais.

Deuxièmement, nous voulons dire notre opposition catégorique à l’obligation vaccinale. Il faut laisser la liberté de choix aux citoyens martiniquais.

(Daniel Marie-Sainte – chef du groupe "Gran Samblé Pou Matinik")