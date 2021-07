"Pass sanitaire" et vaccin obligatoire : la position divergente de deux élus de l’Assemblée de Martinique

La débat citoyen et parlementaire continu à propos du projet de loi sur le "pass sanitaire" et l’obligation vaccinale préconisés par le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, lors de sa dernière intervention télévisée, le 12 juillet 2021. Le texte doit être promulgué en urgence officiellement au début du mois d'août prochain.

Face aux chiffres de contamination qui augmentent partout en France, dans l’hexagone comme en Outre-mer avec des conséquences sur le fonctionnement des hôpitaux en particulier au CHUM (Centre Hospitalier Universitaire de Martinique), Catherine Conconne livre son point de vue.



Dans sa communication datée du 23 juillet 2021 adressée à la presse et postée sur sa page Facebook, la sénatrice de la Martinique interpelle ses compatriotes en ces termes : "nous nous devons d’adopter une attitude de responsabilité".



"J’aurais souhaité que chacun le fasse volontairement, convaincu par les arguments scientifiques nombreux, et répondant à un sens du devoir" insiste la conseillère territoriale.

Avant de conclure son appel à la responsabilité collective, Catherine Conconne a également livré son point de vue sur le "pass sanitaire".

Autre position, celle de Francis Carole, plus politique et radicalement divergente de celle de sa collègue de l’Assemblée de la CTM. Son avis a également été publié le 23 juillet dernier.

L’Etat français cherchera à nous imposer, par la trique, l’application d’une loi dont l’efficacité sanitaire est discutable et discutée, et l’impact global sur notre société -économique, social, psychologique, politique- risqué.

Le chantage de l’Etat, les pressions organisées sur la société martiniquaise et l’usage de la force, aboutiront inévitablement à des ruptures encore plus graves et à des blocages qui rendront la gestion de la situation encore plus aléatoire…

(F. Carole)