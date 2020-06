Passeport et carte d’identité à renouveler depuis le confinement : comment faire ?

Après le confinement, plusieurs services administratifs ont dû rattraper le retard accumulé, par exemple pour le renouvellement des passeports et cartes d’identité. Ces documents sont indispensables pour voyager si vous devez partir en vacances.

Guy Etienne •

1-situation

En raison de la situation sanitaire, le traitement des demandes de passeport et de carte d’identité prend plus de temps qu’habituellement. Nous vous demandons de bien vouloir patienter, le temps que les demandes soient traitées et que les titres soient produits et envoyés en mairie.



(Ministère de l’intérieur)

2-situation

La carte d'identité n’est pas obligatoire

Anticiper la démarche

Depuis l'instauration du passeport biométrique, la prise d'empreintes digitales se fait en mairie. La présence du titulaire du document est indispensable. • ©Fabrice Floch

Le passeport d’urgence

Deux cas de figure sont possibles, si vous avez fait une demande de carte d’identité ou de passeport avant, ou pendant le confinement.Vous n’avez pas reçu de SMS de la part de l’ANTS (l’Agence Nationale des Titres Sécurisés) vous informant que votre pièce vous attend dans le lieu de recueil (par exemple en mairie). Cela veut dire que votre passeport ou votre carte d’identité n’est pas encore disponible.Cela dit, le fait de présenter un passeport ou une carte d’identité dont la date de validité a été dépassée de quelques jours ou quelques semaines, "ne doit pas être un obstacle pour justifier de son identité, compte tenu des circonstances exceptionnelles que nous vivons" précise le gouvernement.Vous avez reçu un SMS de la part de l’ANTS vous informant que votre titre vous attend en mairie. Avant de vous déplacer, il est conseillé de consulter le site internet du lieu de délivrance ou à défaut, d’appeler leur service compétent afin de vérifier les modalités de retrait du passeport ou de la carte d’identité.Enfin, il faut savoir que la détention d'une carte nationale d'identité n'est pas obligatoire en France. Le passeport peut être présenté comme justificatif d'identité.Si vous voyagez prochainement, pour embarquer l’esprit tranquille, il est indispensable de vérifier au préalable que vous et vos accompagnants, êtes totalement en règle en termes de formalités : passeports, visas, sorties de territoire (idem pour les vaccinations obligatoires).Chaque jour, des dizaines de passagers se voient refuser l’embarquement à l’aéroport, à cause d’un défaut de papier d’identité ou de papiers non-conformes.Dans des cas extrêmes comme un déplacement professionnel inévitable, le décès d’un parent ou une maladie grave, il est possible de demander la délivrance d’un passeport temporaire d’urgence.Celui-ci reste valide pendant 1 an et n’est pas doté de puce (il est uniquement à lecture optique), contrairement aux passeports biométriques.Le titulaire en personne doit déposer sa demande auprès de la préfecture.