Patrick Saint-Eloi : 10 ans déjà que le chanteur a disparu

Déjà une décennie de deuil pour les innombrables fans de Patrick Saint-Éloi, qui a tiré sa révérence à l'âge de 52 ans le 18 septembre 2010. Mais les savoureuses mélodies et la voix unique de l'ex chanteur de Kassav', sont toujours aussi vivaces dans la mémoire collective...et pour toujours.

Guy Etienne •

J'avais envie de poser mes valises chez moi, en Guadeloupe. Je ne voulais plus partir en tournée toute l'année (...).

Kassav' restera mon université, ma fac.

J'ai appris le métier avec eux et ça, je ne peux pas le "zapper" de ma mémoire. (musique.rfi.fr - 02 août 2002)

1er album solo de Patrick Saint-Eloi en 1982 • ©2M Production / DR

Obsèques très émouvantes

Patrick n'est pas mort (...). Plus que jamais il sera dans le cœur des gens, dans la tête des gens et dans la bouche des gens. Ses paroles nous porterons encore longtemps. (Vicorin Lurel - ex président de la région Guadeloupe en 2010)

Patrick tu m'as fait du mal. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. I love you Patrick. (Roger Eugène dit Shoubou - chanteur du Tabou Combo)

Nous devons nous rappeler tout ce qu'il disait dans ses chansons...en silence. (Pierre-Edouard Décimus - fondateur de Kassav')

Il vous laisse sa musique, sa famille, ses messages. Prenez-en soin. (Père Jean Hamot - homélie du 22 septembre 2010)

Le samedi 18 septembre 2010, la Guadeloupe toute entière a été brusquement plongée dans une profonde douleur, lorsque les médias ont annoncé le décès de Patrick Saint-Eloi. L'ancien chanteur Kassav' s'y était retiré aux côtés de ses proches, après plus de 20 ans de carrière au sein du groupe numéro 1 du zouk aux Antilles.Patrick a tellement bien appris à "l'université" Kassav', que le groupe a intégré dans son répertoire de scène, un medley de quelques-unes des très nombreuses chansons à succès du chanteur crooner disparu. En 2019, lors des 40 ans de la formation, c'est son ami et "frère" Jean-Philippe Marthély (Pipo) qui s'est sacrifié à ce désormais "rituel ".Dès son premier album solo (sorti en 1982) dont pratiquement tous les titres ont été des tubes, le chanteur, auteur-compositeur PSE, est resté fidèle à lui même en enchaînant les succès. Parallèlement, il a tout donné à Kassav', avant son retour dans son île natale.Parmi ses plus belles chansons : Misik cé lanmou Silans ...etc...Discrètement, Patrick a lutté contre la maladie avant de s'éteindre, une disparition qui a réuni lors de sa veillée et de ses funérailles (21 et 22 septembre 210) au Moule , des milliers d'admirateurs, de personnalités de la société civile, de la politique, et de la culture en général.Les obsèques de Patrick Saint-Eloi ont duré près de 3h sur la place Louis Delgrès de la ville du Moule, où plus de 30 000 personnes ont pleuré ensemble le départ du chanteur.Son nom est inscrit depuis 10 ans, au panthéon des plus grands artistes antillais.