Une plateforme numérique gratuite pour le soutien scolaire et les révisions

Les établissements scolaires sont fermés depuis plusieurs jours. Élèves, parents d'élèves et enseignants sont mobilisés contre les reformes du bac et des retraites.Grève ou pas, les examens de fin d’année auront lieu. De fait les jeunes doivent se préparent. Certains d’entre eux utilisent des plateformes de révision. Elles proposent une offre élargie. La Collectivité Térritoriale de Martinique a mis en place une plateforme de soutien scolaire et de révisions .La bibliothèque Schoelcher, la Bibliothèque de prêt (BDP), la bibliothèque des Archives, la bibliothèque du Musée d'archéologie et de préhistoire, les médiathèques du réseau Martinique travaillent ensemble. Médiatheques.collectivitedemartinique.mq est totalement gratuite et propose du soutien scolaire et des révisions pour toutes les classes du primaire au secondaire.Une plateforme orchestrée par la bibliothèque Schoelcher située à Fort-de-France. Elle se veut interactive et propose une multitudes de cours.Cette plateforme de soutien et de révision scolaire est une opportunité offerte aux parents et aux élèves.Pour s'inscrire, il faut se rendre sur place directement à la Bibliothèque Schoelcher à Fort-de-France.Une fois inscrit, avec son compte et son identifiant, on se laisse ensuite guider sur le site.L’inscription est obligatoire et se fait sur placeNotons tout de même que pour éviter des déplacements trop longs des familles vers le centre, le service responsable de cette plate forme à la bibliothèque Schoelcher se déplace dans les établissements scolaires, ou parents et enfants peuvent s'inscrire directement.Une matinée d'information sur le fonctionnement de cette plate forme de soutien et de révisions scolaire se tiendra ce vendredi matin à la cité scolaire Petit Manoir au Lamentin.