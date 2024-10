[DIRECT]. Plénière mensuelle de l'Assemblée de Martinique : les élus réunis dans un contexte de réflexion contre la cherté des produits alimentaires

Partager :

Les 3 et 4 octobre 2024, les élus de l'Assemblée de la Collectivité Territoriale de Martinique délibèrent sur une vingtaine de points à l'ordre du jour. Parmi eux, la réforme annoncée du dispositif d'octroi de mer comme levier à titre expérimental et exceptionnel pour lutter contre la vie chère et la misère touchant une partie de la population de l'île.

Les parties prenantes poursuivent les négociations sur les mesures à prendre afin de baisser les prix d'un certain nombre d'articles alimentaires en grande distribution, dont le préfet représentant de l'Etat. Jean-Christophe Bouvier est actuellement à Paris pour faire suivre les revendications diverses. C'est dans ce contexte que les Conseillers Territoriaux de l'Assemblée de Martinique se réunissent durant 2 jours en séance plénière (les 3 et 4 octobre 2024). Cette réunion intervient après plusieurs jours de manifestations dans les grandes surfaces et dans les rues, parallèlement à des émeutes dans certains quartiers notamment à Fort de France. Toutefois, les discussions se poursuivent entre les acteurs politiques, économiques et les membres de l'association RPPRAC (Rassemblement pour la Protection des Peuple et des Ressources Afro Caribéens) à l'origine de la mobilisation citoyenne depuis le 1er septembre dernier. Suivez en direct de l'hôtel de Cluny les échanges entre les élus Plénière mensuelle des élus de l'Assemblée de Martinique (3 et 4 octobre 2024). • ©CTM (Collectivité Territoriale de Martinique) L'Assemblée devra notamment se prononcer sur une éventuelle réforme de l'octroi de mer et une décision ''exceptionnelle et expérimentale de lutte contre la vie chère et la misère''. À l'ordre du jour également, les conseillers devront entre autres donner leur avis sur la signature d’un partenariat entre la Caisse des dépôts et la CTM au sujet du projet "FEWOS". Celui-ci vise un "nouveau modèle alimentaire fondé sur un approvisionnement local sain, de qualité et durable de la restauration scolaire en Martinique".

