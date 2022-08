Plus de 800 jeunes présents à la "matinée civisme" de la Collectivité Territoriale de Martinique

La CTM a lancé son dispositif "1 Job, 1 Saisonnier" lors d'une "matinée civisme" mardi 9 août 2022. C'était l'occasion pour la Collectivité et ses partenaires dont l'Etat, de répondre aux préoccupations des nombreux jeunes participants. La violence, le cyber harcèlement, la tolérance, le vivre-ensemble, la citoyenneté, les incivilités faites aux femmes, ou encore le suicide, les discriminations sexuelles et la délinquance, étaient au cœur des échanges.

Daniel Betis •

Mardi 9 août 2022, sous le grand carbet du parc Aimé Césaire à Fort-de-France, le dispositif "1 job 1 Saisonnier" a été amorcé. L'objectif est de "favoriser et de faciliter l'accès des jeunes au monde du travail" dans plusieurs entreprises, collectivités, établissements publics et associations. Cette initiative conduite conjointement par la Collectivité Territoriale de Martinique et l'Etat, a suscité l'intérêt de plus de 800 jeunes, à l'occasion d'une "matinée civisme".

Sur la table des intervenants : le Président du Conseil Exécutif Serge Letchimy, Sévérine Termon (conseillère exécutive en charge des affaires juridiques), Karine Gonnet (Présidente du Tribunal Judiciaire), Micheline Virgal (Coordinatrice du CDAD), Pascale Vers (Adjudante-chef), Karine Gricourt (Adjudante) et Fabienne Sainte-Rose de l'association SOS Kriz.

"Partenariat "gagnant-gagnant"

Serge Letchimy a ouvert les débats en soulignant qu'il s'agit d'un "partenariat "gagnant-gagnant" avec la jeunesse". Le PCE veut susciter dit-il "une dynamique de la responsabilité et une prise de conscience d'émancipation personnelle, basée sur le respect de soi, de la femme, de l'autre, de la différenciation".

L'importance de la citoyenneté

La présidente du Tribunal Judiciaire, Karine Gonnet, a été très pédagogique sur la notion de citoyenneté. Elle a notamment évoqué le lien entre citoyenneté, vote, libertés, droits et devoirs.

La présidente du tribunal Judiciaire Karine Gonnet • ©Daniel Bétis

Le civisme impose le respect et le dévouement du citoyen envers le collectif, pour la "chose publique". L'implication de chacun permet de faire avancer la notion du vivre-ensemble".

Des échanges constructifs

Micheline Virgal a abordé quant à elle les relations amoureuses. "T'aimer oui, t'appartenir non" a-t-elle défendu. Dans la salle, Karine Gonnet, la présidente du tribunal, a également répondu aux questions des jeunes, en leur prodiguant des conseils.

Adjudante chef Pascale Vers répond aux questions des jeunes • ©Daniel Bétis

Changer les mentalités, effacer les stéréotypes... C'est à la jeunesse de le faire. Pascale Vers, Adjudante-Chef