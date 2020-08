Plusieurs dizaines de personnes mobilisées à Fort-de-France pour soutenir les 4 militants "anti chlodécone"

Très tôt ce jeudi matin (27 août 2020) plusieurs dizaines de personnes étaient réunies à la maison des syndicats. Toutes sont venues soutenir Denzel, Esaï, Loulou et Keziah, les quatre "militants anti chlordécone" convoqués par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.

Peggy Pinel-Fereol •

©Patrice Chateau-Degat

©Patrice Chateau-Degat

©Patrice Chateau-Degat

©Patrice Chateau-Degat

©Patrice Chateau-Degat

#Martinique #justice Ambiance devant le palais de justice. Plusieurs dizaines de personnes sont mobilisés à @fdfville pour soutenir les 4 "#militants anti #chlordécone" convoqués par le tribunal judiciaire #RVN ©Patrice Chateau-Degat pic.twitter.com/lSFTE0k7Y2 — Martiniquela1ère (@Martiniquela1e) August 27, 2020

©Patrice Chateau-Degat

©Patrice Chateau-Degat

L'appel lancé sur les réseaux sociaux semble avoir été entendu. Il faut dire que de nombreuses personnalités comme le chanteur Kalash ou la chanteuse Meryl n'ont pas hésité à relayer le message sur leurs réseaux.Une vidéo d'Assa Traoré, la soeur d'Adama Traoré mort en 2016, lors d'une interpellation près de Paris, appelait également la population à se mobiliser ce jeudi 27 août 2020.Pancartes en main, le convoi de plusieurs dizaines de personnes réuni à la maison des syndicats à Fort-de-France a pris la direction du palais de justice en passant par le boulevard général de Gaulle.Une fois arrivé devant le tribunal, seul un nombre limité ( 48 selon la capacité de la salle d'audience ) a pu accéder à l'intérieur de l'édifice après un passage par le contrôle de sécurité.Les autres, restés à l'extérieur ont occupé la rue. Le son du tambour a résonné et le drapeau Rouge-Vert-Noir déployé.Dans la foule, de nombreux anonymes, mais également certains visages connus. Des politiques comme Garcin Malsa, ex maire de Sainte-Anne et figure connue du souverainisme en Martinique.Le mouvement Péyi'a et le Palima ont par la voie de communiqué annoncé leur soutien à cette mobilisation.De nombreux gendarmes sont également présents au palais de justice. Plusieurs camions étaient garés devant l'édifice très tôt ce jeudi main (27 août 2020).