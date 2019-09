Des pneus enflammés jonchent les rues de Port-au-Prince

Manifestation à Port-au-Prince

@mairiepaup porte à la connaissance du public en général que ses réserves de carburant étant epuisées, la Mairie ne pourra pas assurer le rammassage des ordures dans les différents quartiers de la capitale, durant les jours à venir.

Lire la suite: https://t.co/93FZEfvtoc pic.twitter.com/mWBUVIfEuO — Mairie De P-au-P (@mairiepaup) September 3, 2019

La pression monte face au pouvoir. Déjà très en colère contre le président Jovenel Moïse suite à une enquête pour corruption, les Haitiens ont manifesté le lundi 2 septembre à Port-au-Prince contre des pénuries de pétrole. Depuis une semaine, l'activité économique en Haïti souffre d'une rareté de produits pétroliers.Les stations-service sont fermées fautes de carburants, d’autres assiégées par d’interminables files d’attentes d’automobiles.258,000 barils de pétrole (kérosène, diesel et gazoline ont été livrés ces dernières heures. "Le carburant est disponible dans le pays. Pour le distribuer dans les pompes à essence, il faut qu’on puisse le transporter", a déclaré le Secrétaire d’Etat à la Communication, Eddy Jackson Alexis.L'État haïtien est privé de budget et la situation s'est tendue depuis plus d'un an. Le programme PétroCaribé qui permettait d'acheter des produits pétroliers à crédit et à meilleur prix a été suspendu à cause de la détérioration des relations entre les Etats-Unis et le Venezuela.À cause de cette pénurie, le gallon de gazoline qui se vend normalement à 224 gourdes, soit 2,33 dollars, est passé jusqu'à 500 gourdes (5,20dollars) dans certaines zones.