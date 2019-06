Le poisson volant disparaît de la Caraïbe

© barbadostourism Oistins Market à Barbade où le poisson volant est roi

© pinterest le poisson volant, l'emblème du bureau du tourisme

Les sargasses sont les coupables ?

À la Barbade, les restaurants ne peuvent plus proposer le poisson volant tous les jours. À cause de la pénurie de cet aliment de base, les prix ont flambé. Auparavant on avait une centaine de poissons volants pour 10 euros. Aujourd’hui avec 13 euros on n’a que 10 poissons.Ce plat national de Barbade, l’emblème du bureau du tourisme qui apparait aussi sur la pièce d’un dollar, devient un luxe pour beaucoup de foyersÀ une époque, le poisson volant représentait 65% des prises des marins pêcheurs. À Sainte-Lucie, les marins pêcheurs dans la ville du Vieux Fort, située dans le sud de l’ile, font le même constat. Ils ne prennent plus de poissons volants.Les bancs de sargasses empêchent les poissons volants de deployer leurs ailes pour se déplacer convenablement sur la surface de la mer.Shanna Emmanuel, biologiste au département de la pêche estime que les poissons volants se déplacent vers le nord à la recherche des eaux plus fraîches où les sargasses sont absentes. Les sargasses adorent les eaux plus chaudes.Selon les chiffres publiés par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, les prises de poissons dans la Caraïbe, toutes espèces confondues, ont chuté de 40% ces 20 dernières années. Sur une échelle mondiale, la surpêche dans la région est catastrophique.Aujourd’hui 80% du poisson et de fruits de mer consommés dans la Caraïbe est importé.