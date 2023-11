Pour la Toussaint, c'est l'affluence dans les cimetières Martiniquais

Le 1 er novembre pour les catholiques est la fête de tous les saints, mais c'est aussi la veille de la fête des morts. C'est un jour durant lequel traditionnellement les Martiniquais rafraîchissent la tombe de leurs défunts. C'est aussi un moment de convivialité durant lequel on retrouve des amies. C'était encore le cas ce matin au cimetière de la Levée à Fort-de-France

C'est l'un des plus anciens des cimetières de Fort-deFrance, très certainement celui qui regroupe le plus de personnalités martiniquaises. Parmi les 900 caveaux que compte ce lieu, reposent des artistes comme Leona Gabriel, Georges Desportes, Francisco, Max Ransay, Loulou Boislaville ou des grandes figures du communisme comme André Aliker ou Jules Monnerot. Ce cimetière est surnommé le cimetière des riches, c'est le petit Père Lachaise de Martinique. Traverser ses sentiers c'est un peu avoir rendez-vous avec l'histoire, mais en ce jour de 1 er novembre, l'affluence n'est pas due aux célébrités enterrées.

Les tombes du cimetière de la Levée fleuries pour la Toussaint • ©Alain PETIT

Derniers préparatifs avant le recueillement

Dès 8h ce matin Valerie est venu avec son fils. Les bras chargés de fleurs, elle s'applique à embellir trois tombes ou reposent des membres de sa famille paternelle. C'est un rituel qu'elle perpétue en famille. Les tombes sont nettoyées et redorées par des "jobeurs" et elle applique la touche finale avec des fleurs qu'elle récupère au marché de Fort-de-France. Ce sont là, les dernières volontés des défunts. Le duo est organisé, Antony récupère du sable pour faire tenir les fleurs et Valérie se charge de les couper et de composer les bouquets dans les vases qui trôneront sur les tombes fraîchement restaurées.

D'habitude ce sont mes cousins qui font les compositions, je ne suis pas très douée, mais c'est le geste qui compte, encore plus aujourd'hui. Valérie Magdeleine

Valérie et Antony Magdeleine préparent des bouquets de fleurs pour la Toussaint • ©Alain PETIT

Le cimetière, lieu de convivialité

Si Valérie est venue en famille, Philippe lui est seul. Sous un soleil de plomb, il "brique" la tombe de ses proches décédés. Il n'est pas là que pour l'occasion, il rend régulièrement visite ici à ses proches disparus. Philippe est presqu'un habitué du lieu car il s'occupe aussi des tombes d'amis dont les familles n'ont pas les moyens de les entretenir régulièrement. Il renseigne même certains visiteurs sur l'emplacement des tombes du cimetière de la Levée. L'affluence inhabituelle du lieu est l'occasion aussi pour lui de retrouver des connaissances oubliées avec le temps.

On rencontre vraiment plus de monde, c'est une autre ambiance, mais le recueillement est aussi important. Philippe Théodore

Philippe Théodore venu nettoyer la tombe de ses proches • ©Alain PETIT

Philippe et Valérie, ne s'arrêteront pas au cimetière de la Levée de Fort-de-France, le planning est aujourd'hui chargé. Ils se rendront aussi en commune pour donner de leur temps aux autres tombes de leurs familles ou amis. Ce soir ils retourneront illuminer les sépultures, ce sera alors pour eux le temps du recueillement.