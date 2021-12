Pour sortir de la précarité, 6 femmes sollicitent du soutien et de la bienveillance pour concrétiser leurs projets

La redynamisation vers l'emploi et l'activité. Un dispositif mis en place pour valoriser les talents des personnes en précarité, a concerné six femmes en Martinique.

Fratern’Art, contraction de deux mots, fraternité et art, selon le Secours Catholique appelle à vivre une révolution fraternelle aux côtés des personnes vivant des situations de pauvreté.

Nous sommes à la présentation du projet final. Ces femmes ont été accompagnées pendant 9 mois par des professionnels pour leur permettre non seulement de développer leurs projets, de bien l'affiner et d'être psychologiquement prêtes. Il est important d'être bien solide pour démarrer un nouveau projet.

Fratern’art est l’occasion pour les personnes accompagnées, de mettre en lumière un ou plusieurs talents. L'opération a été lancée en mars. Les porteurs de projets identifiés, ont été mis en relation avec des bénévoles du Secours Catholique et avec un coach.

Individuellement, ces femmes maîtrisent des compétences dans les secteurs suivants :

Mardi 21 décembre 2021, ces femmes en précarité, présenteront au grand public, par le biais d'une visioconférence, leurs parcours, compétences et besoins.

Le Secours Catholique accompagne ces femmes. Elles ont entre 40 et 50 ans. Nous les mettons en avant. Elles présenteront leurs projets, leurs talents. Un film vidéo a été réalisé sur les six femmes par une entreprise audiovisuelle. Elles seront mardi interrogées par un coach professionnel qui a assuré des entretiens individuels et des ateliers collectifs pendant plusieurs semaines.