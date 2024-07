Pourquoi la Mercury Beach est devenue un événement incontournable en Martinique ?

Partager :

Samedi 27 juillet 2024, plus de 10 000 personnes étaient rassemblées sur la plage de Grande-Anse aux Anses-d'Arlet pour la Mercury Beach. Un programme explosif, avec des canons à mousse, des Djs et des artistes, était proposé aux fêtards. La formule est simple et recueille un franc succès. Mais pourquoi cet événement est-il si cher à nos festivaliers ?

Jean-Marc D'Abreu •

Ce samedi (27 juillet), la plage de Grande-Anse s’est transformée en discothèque à ciel ouvert. Après 15 ans d’existence, la Mercury Beach a tenu une nouvelle fois sa promesse : réunir le maximum de fêtards en quête de légèreté. Ce qui se passe à la Mercury reste à la Mercury. C’est pour ça que c’est particulier. Un festivalier Jets de mousse et douches froides à volonté pour tenter de contenir la température qui augmente au rythme des prestations de Djs. Le public est dans le bain. C’est l'événement par excellence des vacances, donc on est là pour profiter de l’île. Une festivalière La Mercury Beach sur la plage de Grande Anse aux Anses-d'Arlet. • ©Kelly Babo L’ambiance, le soleil, les bateaux font le succès de la Mercury beach. Plus de 10 000 personnes au rendez-vous Un rassemblement d’amoureux de la mer, c’est l’essence même de l'événement. 300 embarcations ont mouillé à proximité de la scène dans la baie du quartier arlésien. À bord, l’alcool ne coule pas toujours à flot. Moi je suis professionnel de la mer, donc c’est aussi du travail. Il y a de l’eau dans la glacière, c’est aussi pour pouvoir cadrer tout ce qui se passe sur le bateau. Hervé Jacquens, capitaine de bateau Louer un bateau avec son capitaine, représente un budget conséquent. Il faut l’entrée, le bateau, il faut les lunettes, le short, il faut boire. Il faut une bonne bande de copains et une bonne ambiance. Une recette gagnante pour les organisateurs. Jusqu’à 12 000 personnes étaient attendues au plus fort de l’événement. Revoir le reportage de Jean-Marc D'Abreu👇🏾 Un reportage de Jean-Marc D'Abreu. • ©Martinique la 1ère

Partager :