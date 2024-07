Pouvoir d’achat : la hausse des prix des produits de grande consommation ayant subi une baisse de quantité, doit être indiquée désormais

Parmi les nouvelles mesures annuelles du 1er juillet, les grandes surfaces ont désormais l’obligation d’informer les consommateurs sur la "shrinkflation", c’est-à-dire "l’évolution à la hausse des prix des produits de grande consommation ayant subi une baisse de quantité".

Ces termes sont la contraction de "réduction" et "inflation" en français (en anglais "shrink" qui signifie rétrécir ou réduire et inflation).

En ces temps où le pouvoir d’achat reste l’une des préoccupations majeures des Français en particulier en Outre-mer où la vie est très chère, ces "techniques" commerciales font désordre.

Concrètement, une affichette devra par exemple être apposée à proximité du produit lorsque sa quantité diminue et que son prix reste inchangé ou augmente, explique le ministère.

La mention suivante devra être indiquée : "Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€."

Cette information devra figurer dans ces magasins physiques durant les deux mois qui suivent la date de commercialisation des produits industriels alimentaires et non alimentaires concernés (bouteilles de soda, paquets de riz, lessive ou boîtes de conserve, par exemple), et ce, qu’il s’agisse de produits de marque nationale ou de marque de distributeur. Ne sont pas concernées par ces dispositions, les denrées alimentaires préemballées dont la quantité peut varier à la préparation (rayon traiteur par exemple) et les denrées alimentaires vendues en vrac.