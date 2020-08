La préfecture interdit toute manifestation dimanche 2 août 2020 devant le parc Aimé Césaire

Le communiqué de la préfecture a été transmis à la presse à 4 heures ce matin (samedi 1 er août 2020), les manifestations devant le parc Aimé Césaire à Fort-de-France et aux alentours sont interdites ce dimanche 2 août.

Brigitte Brault •

Arrêté interdisant toute manifestation dimanche 2 août devant le parc Aimé Césaire

Toute manifestation est interdite ce dimanche 2 août 2020 de 5 h à 23 h dans la zone délimitée par les rues José Marti, avenue Paul Nardal, rue Xavier Orville, rue Pierre et Marie Curie à Fort-de-France.Le communiqué de la préfecture a été transmis à la presse à 4 heures ce matin (samedi 1 er août 2020), les manifestations devant le parc Aimé Césaire à Fort-de-France et aux alentours sont donc interdites demain.Dans son arrêté, la préfecture stipule qu'aucune déclaration de manifestation n'a été déposée pour les manifestations annoncées sur les réseaux sociaux par voie de presse et sur les réseaux sociaux et qu'en conséquence elles sont donc interdites conformément au code de la sécurité intérieure.Il est également précisé que "compte-tenu des graves troubles à l'ordre public provoqués lors des précédentes manifestations et des heurts et dégradations susceptibles d'intervenir le dimanche 2 août 2020", les manifestations sont interdites ce jour et dans cet espace.