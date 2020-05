Première édition du concours "Entrepreneures de talent" pour promouvoir l’entrepreneuriat au féminin dans l’artisanat

Jean-Claude Samyde •

Valoriser le dynamisme des femmes chefs d’entreprises ;

Promouvoir les dispositifs dédiées d’aides à la création ;

Récompenser les performances des entreprises créées par des femmes ;

Distinguer les initiatives entrepreneuriales portées par des femmes.

Audace, reconversion

Entreprise Responsable

Innovation & Savoir-Faire

Dynamique de quartier, de centre villes

Le concours "Entrepreneures de talents" est mis en place par la chambre de métiers et de l'artisanat de Martinique. L'objectif est d’accompagner les femmes responsables d'entreprises dans leur parcours pour la pérennisation de leur activité et de la sauvegarde de leur emploi.⇒C'est l'occasion de valoriser les talents de ces femmes. Ce concours est destiné à :Tous les projets, portés par les cheffes d’entreprises, sont recevables pour les entreprises immatriculées en Martinique.⇒La manifestation vise à encourager l'entrepreneuriat féminin qui est un enjeu en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Mais c’est également la clé de réussite de l’économie du territoire ainsi qu’un levier pour la compétitivité et l’emploi.Sur la période du 27 Avril au 1er Juin 2020, peuvent faire acte de candidatures les femmes dirigeantes n'ayant pas été condamnée pour faillite personnelle et interdiction de gestion.Les entreprises doivent présenter une situation financière saine et une situation fiscale régulière et qui n’est pas en infraction avec une règle de non concurrence.⇒Pour cette première édition, quatre catégories de talents sont recompensées :⇒Un prix "Entrepreneures de talents d’Or", désignera la lauréate choisie parmi l’ensemble des lauréates de chaque catégorie.