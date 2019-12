Près de 1200 clients EDF privés d’électricité suite à des actes de malveillance

Des actes de vandalisme ont été constatés sur le réseau électrique de EDF au Vauclin, à Sainte-Luce, à Rivière-Pilote et à Fort-de-France. Près de 1200 clients sont privés d’électricité ce vendredi 6 décembre 2019. Les équipes de dépannage sont sur le terrain. EDF a déposé une plainte contre X

Jean-Claude Samyde •



Des actes intentionnels

Actes de vandalisme sur le réseau EDF • ©EDF ...



Une plainte contre X

Le réseau électrique est la cible d’actes de malveillance depuis hier, jeudi 5 décembre 2019. EDF a constaté des tentatives de manœuvres malintentionnées sur ses installations dans le sud et le centre de la Martinique. Ce qui entraine de nombreuses coupures sur le réseau électrique basse-tension et haute tension.Ces actes de vandalisme ont été constatés dans les communes du Vauclin, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et depuis ce matin, à Fort-de-France. Près de 1200 clients ont été privés d’électricité en conséquence directe de ces actes.Depuis plus de 24 heures, les équipes de dépannage se déplacent pour réparer les dégâts induits volontairement par le ou les malfaiteurs.La direction de EDF précise que ce "jeu du chat et de la souris multiplient les interventions, qui sont parfois longues en fonction de la sévérité des dégâts. les équipes sont à pied d’œuvre afin de limiter la gêne occasionnée aux clients".EDF a déposé une plainte contre X afin qu’une enquête judiciaire soit lancée. EDF Martinique sollicite ses clients et demande de communiquer aux forces de l’ordre toute information qui permettra de mettre un terme à ces agissements.