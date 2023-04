Près de 11 millions d’euros de Fonds Européens pour le CHU de Martinique

Le Centre Hospitalier Universitaire de Martinique recevra bientôt une enveloppe de 10,6 millions d’euros au titre des Fonds Européens. "Ce montant est aujourd’hui en cours de règlement à la paierie territoriale" a confirmé en fin de semaine dernière, le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité majeure, Serge Letchimy.

Guy Etienne •

Cette enveloppe de près de 11 millions d’euros est un véritable ballon d’oxygène que s’apprête à recevoir sous peu l’hôpital public de Martinique, confronté à des difficultés chroniques en termes de moyens.

En fin de semaine dernière, le Président du Conseil Exécutif de la CTM, Serge Letchimy, a fait le point avec l’équipe de direction sur la situation financière actuelle de l’établissement.

Après échanges avec les services de la Collectivité, le CHUM a été en capacité de fournir les justificatifs permettant de débloquer 10,6 millions d’euros au titre des Fonds Européens. Ce montant est aujourd’hui en cours de règlement à la paierie territoriale. Collectivité Territoriale de Martinique

L’exécutif de la CTM et la direction du CHUM, ont également échangé sur le déploiement de l’Institut d’Imagerie Nucléaire.

Cette technologie qui permettra de détecter plus facilement les cancers et les maladies cardiovasculaires, "sera disponible dans quelques mois pour les patients de la Martinique et plus largement de la Caraïbe" assurent les deux partenaires.