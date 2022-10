Près de 3 tonnes de vêtements collectées ce weekend pour le Samu Social de Martinique

Samedi 15 octobre 2022, la Croix Rouge de Martinique a mis ses bénévoles au service de l’ACISE (l’Association Citoyenne pour l’Insertion Solidaire et Economique), lors d’un vide dressing organisé au centre commercial d’Acajou au Lamentin.

C’est une opération qui est organisée une fois dans l’année. Nous aidons l’ACISE dans la collecte de vêtements usagers, de textiles, de chaussures… C’est nécessaire car il y a beaucoup de personnes qui sont en grande difficulté chez nous. On parle de précarité, mais je pense qu’il faut carrément parler de pauvreté, le terme n’est pas trop fort. Au niveau de la Croix-Rouge on est un peu le thermomètre du social et on se rend compte que d’années en années, on a en effet de plus en plus de personnes dans le besoin, y compris des ménages lesquels ont beaucoup de mal à boucler les fins de mois.